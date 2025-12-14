Sakarya’nın Arifiye ilçesinde, sanayi sitesinde bulunan bir nalbur dükkanında gece saatlerinde çıkan yangın maddi hasara yol açtı.
Yangın, Hanlıköy Mahallesi’ndeki Sakarya Dörtyol Sanayi Sitesi’nde bulunan nalbur dükkanında meydana geldi. İş yerinden yükselen alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında iş yerinde küçük çaplı patlamalar yaşandı.
İtfaiye ekipleri, alevlere kısa sürede müdahale ederek yangını çevredeki diğer iş yerlerine sıçramadan kontrol altına aldı. Yangın sonucu nalbur dükkanında hasar oluştu.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA