Adana’da, Yüreğir ilçesinde gece saatlerinde yaşanan zincirleme trafik kazası can aldı. Mithat Özsan Bulvarı’nda meydana gelen kazada, duran kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Emin Momyak (29) hayatını kaybetti, araçta bulunan 2 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ahmet U. idaresindeki 31 AYS 976 plakalı kamyon, Aykut Can K. yönetimindeki 80 AGK 573 plakalı otomobile çarptı. Kazanın ardından iki sürücü araçlarından indiği sırada, Emin Momyak’ın kullandığı 34 EM 7241 plakalı otomobil, yol üzerinde duran kamyona hızla arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kamyonun altına giren otomobilde sıkışan sürücü ile yanındaki iki kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Sağlık ekipleri, sürücü Momyak’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan iki kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Momyak’ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kamyon sürücüsü ile diğer otomobilin sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.