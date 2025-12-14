Konya'nın Beyşehir ilçesinde tabela direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Cesur K. yönetimindeki 44 AAV 295 plakalı otomobil, Konya-Hüyük yolu Çukurağıl Mahallesi mevkisinde, yol kenarında bulunan reklam tabelası direğine çarptı.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sürücü ve otomobilde yolcu olarak bulunan Muzaffer Ç. ile Maruf Ç. yaralandı.

Yaralılar, Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.