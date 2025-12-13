İsrail’in tehdidinin ardından Lübnan ordusu Yanuh beldesinde söz konusu binada inceleme yaptı. Sabah saatlerinde de aynı bina kontrol edildi. Konuya ilişkin Lübnan ordusundan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

İsrail’in Havan Topu ve İHA Operasyonu

Aynı gün, İsrail ordusu Lübnan’ın güneyindeki Dahira beldesine havan topu saldırısı düzenledi. Ayrıca, İsrail’e ait bir insansız hava aracı (İHA) Beyrut semalarında gün boyu alçak irtifada uçuş gerçekleştirdi.

Hizbullah Lideri Kasım’dan Tepki

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, Beyrut’un Dahiye bölgesinde düzenlenen bir etkinliğe video konferans ile katılarak, 27 Kasım 2024’te İsrail ile imzalanan ateşkes anlaşmasına bağlı olduklarını ancak İsrail’in saldırılarının devam ettiğini ifade etti. Kasım, silahlarını teslim etmeyeceklerini ve Lübnan devletiyle işbirliğine hazır olduklarını vurguladı.

Lübnan’da Silahların Devlet Kontrolüne Alınması Tartışması

Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Recci, Hizbullah’ın silahlarının İsrail saldırılarını önlemediğini belirterek, “Ulusal çıkarlar doğrultusunda devlet, Hizbullah’la silahların teslim edilmesi yönünde diyalog yürütüyor ancak Hizbullah şu ana kadar bunu reddediyor” ifadelerini kullandı.

Ateşkesin İhlali ve İnsan Kaybı

İsrail, Ekim 2023’te Lübnan’a yönelik saldırı başlatmış ve Eylül 2024’te bu saldırılar geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi yaşamını yitirmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı. 27 Kasım 2024’te sağlanan ateşkese rağmen İsrail’in saldırıları devam ediyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı, 27 Kasım 2024 ile 27 Kasım 2025 tarihleri arasında saldırılarda 335 kişinin öldüğünü, 973 kişinin yaralandığını açıkladı.