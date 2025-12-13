Maç Detayları

Hakemler: Ali Yılmaz, Bersan Duran, Osman Gökhan Bilir

Sarı Kartlar: Giannetti (Antalyaspor), Osimhen (Galatasaray)

Antalyaspor 1-4 Galatasaray

Antalyaspor (Hesap.com): Abdullah Yigiter – Veysel Sarı, Giannetti, Hüseyin (Dk. 30 Saric), Bünyamin Balcı, Ceesay, Safuri, Paal, Ballet, Storm (Dk. 46 Van de Streek), Boli

Galatasaray: Günay – Sallai, Sanchez (Dk. 66 Arda Ünyay), Abdülkerim, Jakobs (Dk. 74 Kazımcan Karataş), İlkay Gündoğan, Torreira (Dk. 66 Sara), Sane, Yunus (Dk. 66 Icardi), Barış Alper (Dk. 82 Ahmed Kutucu), Osimhen

Goller:

Dk. 7 Sane (Galatasaray)

Dk. 11 Sallai (Galatasaray)

Dk. 56 Osimhen (Galatasaray)

Dk. 69 Van de Streek (Antalyaspor)

Dk. 90+3 Icardi (Galatasaray)

Maç Özeti

Maçın başından itibaren üstün bir oyun sergileyen Galatasaray, 7. dakikada Sane’nin şık golüyle öne geçti. 11. dakikada Sallai’nin golüyle fark ikiye çıktı. İlk yarı 2-0 Galatasaray üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda Osimhen’in 56. dakikada kaydettiği golle skor 3-0 oldu. 69. dakikada Van de Streek Antalyaspor’un tek golünü kaydetti. Maçın son dakikalarında Icardi’nin attığı golle Galatasaray sahadan 4-1 galip ayrıldı.

Analiz ve Değerlendirme

Galatasaray, deplasmanda aldığı bu galibiyetle Süper Lig’de puanını yükseltti ve üst sıralara tırmanışını sürdürdü. Antalyaspor ise sahasında aldığı mağlubiyetle zor bir haftayı geride bıraktı.