Valiliğin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

" 29.11.2025 tarihinde bazı sosyal medya hesaplarında ve basın yayın organlarında yer alan, bir çocuğa yönelik darp görüntülerine ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Emniyet güçlerimizce konu ile ilgili yapılan inceleme ve çalışmalar neticesinde; olayın ilimiz Yenibey Mahallesi'nde gerçekleştiği, şüphelinin 1992 doğumlu Suriye uyruklu A.B. ve darp edilen çocuğun 2017 doğumlu M.B. olduğu tespit edilmiştir. Şüpheli şahıs Seyhan Şehitduran Mahallesi’nde yakalanarak gözaltına alınmıştır."

