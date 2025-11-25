Kaza, akşam saatlerinde Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi Kozan Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, iddiaya göre trafikte ağır ilerleyen araçları geç fark etmesi üzerine ani fren yaptı. Buna rağmen yeterli mesafede duramayan otomobil, önce önündeki otomobile, ardından da kaldırımda satış için sergilenen 3 tekerli 2 motosiklete çarptı. Yaralanan olmazken kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)