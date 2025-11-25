İstanbul’da 14 yaşındaki Işıl Öykü Dinç’in hayatını kaybettiği kazaya karışan sürücü Ömer Faruk Ballı’nın tutuklandıktan kısa süre sonra serbest bırakılması büyük tepki çekti. Kamuoyunda yankı uyandıran kararın ardından Hakimler ve Savcılar Kurulu, tahliye kararını veren hakim hakkında inceleme başlattı.

Ailenin ve hukukçuların “jet tahliye” olarak nitelendirdiği kararın detayları mercek altına alınırken, soruşturmanın seyrine göre disiplin sürecinin genişleyebileceği belirtiliyor. Kurulun, ilgili hakimden savunma isteyeceği ve sürecin kısa sürede netleştirilmesinin beklendiği ifade edildi.