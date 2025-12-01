Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, hakkında “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.D.’nin gerçekleştirilen operasyonla yakalandığını açıkladı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 30 Kasım 2025’te aranan şahısların saklandıkları adreslere yönelik çalışma yürüttü. Melikgazi ilçesinde saklandığı belirlenen E.D., operasyonla gözaltına alındı ve işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Basın Bülteni.@kayserivaliligi @ayd_atanur pic.twitter.com/FC6NSWKkCs— Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü (@KayseriEmniyeti) November 30, 2025
Muhabir: Haber Merkezi