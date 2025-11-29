Kaza, dün saat 20.30 sıralarında Aydın- İzmir kara yolu Germencik ilçesi Mursallı Kavşağı'nda meydana geldi. Kamil Demir'in (76) kullandığı 09 UL 119 plakalı otomobil ile Beytullah Ö. yönetimindeki 09 EK 013 plakalı kamyonet kavşakta çarpıştı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Demir'in kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada otomobildeki Çağlar Şenyiğit (37) ile kamyonetteki Tuğba Özdemir (41) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çağlar Şenyiğit'in durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.(DHA)

Kaynak: DHA