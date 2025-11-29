İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhuriyet başsavcılıkları ve jandarma koordinesinde düzenlenen operasyonu sosyal medya hesabından paylaştı.

Buna göre; Aksaray, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bartın, Bursa, Burdur, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Erzurum, Hatay, Mersin, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Karabük, Kırklareli, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Osmaniye, Rize, Sakarya, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak İl Jandarma Komutanlıklarınca son 1 haftada düzenlenen operasyonda 92 şüpheli yakalandı. FETÖ'nün güncel yapılanması içerisinde faaliyet gösteren şüphelilerin; ankesörlü telefonlarla örgüt ile haberleşmeyi sürdürdükleri, örgütle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları, sosyal medyada FETÖ'nün propagandası yaptıkları ve yurt dışına kaçma girişiminde bulundukları tespit edildi. Şüphelilerden 59'u tutuklandı, 8'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. (DHA)