'TBMM çatısı altında birlikte görev yaptığımız, 26. ve 27. Dönem Giresun Milletvekilimiz Cemal Öztürk'ün vefat haberini derin bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Nezaketi, olgunluğu ve örnek duruşuyla daima hatırlayacağımız dava ve yol arkadaşımız merhum milletvekilimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Rabbim mekanını cennet, makamını ali eylesin.'

