CHP’nin 39’uncu Olağan Kurultayı’nın üçüncü ve son günü, saat 08.00 itibarıyla başladı. “Şimdi İktidar Zamanı” sloganıyla düzenlenen kurultayın bugünkü gündeminde PM, YDK ve Bilim Kültür Sanat Platformu (BKSP) seçimleri bulunuyor.

Kurultayın ilk gününde yapılan tüzük değişikliğiyle, 52 kişiden oluşan PMI 70 üyeye; 8 kişiden oluşan BKSP ise 10 kişiye çıkarılmıştı. Bu doğrultuda CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün 80 kişilik bir anahtar liste hazırlayacak.

EN DÜŞÜK BAŞVURU

Üyelik başvuruları kurultayın üçüncü gününde saat 10.30’da sona erdi. Kurultay Başkanı Ayşe Ünlüce, CHP Parti Meclisi üyeliği için 151, Yüksek Disiplin Kurulu üyeliği için ise 37 başvurunun isimlerini tek tek açıkladı. Bu sayı, bugüne kadar PM için yapılan en düşük başvuru olarak kayıtlara geçti.

LİSTEYE KESİN GİRECEKLER

Genel Başkanlık seçimlerinde 1333 delegenin tamamının oyunu alarak CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel’in hazırladığı anahtar listenin ana hatları da netleşmeye başladı.

PM, YDK ve BKSP seçimlerinde ikinci bir listenin çıkmayacağı; delegelerin büyük çoğunluğunun Özel’in listesini destekleyeceği tahmin ediliyor.

Özgür Özel’in hazırladığı listede kesin olarak yer alacağı belirtilen isimler şunlar:

Selin Sayek Böke

Ensar Aytekin

M. Gül Çiftci Binici

Özgür Karabat

Gökan Zeybek

Burhanettin Bulut

Deniz Yücel

Gökçe Gökçen

Namık Tan

Deniz Yavuzyılmaz

Sevgi Kılıç

Yalçın Karatepe

Murat Bakan

Gülşah Deniz Atalar

Suat Özçağdaş

Yankı Bağcıoğlu

LİSTE HEYECANI YAŞANIYOR

Kurultay salonunda anahtar liste heyecanı hâkim. Delegeler, listeye kimlerin gireceğini merakla bekliyor. Anahtar listenin saat 16.00’da açıklanarak delegelere sunulması, PM seçimlerinin ise 17.00 veya 18.00 sularında başlaması bekleniyor.