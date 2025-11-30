Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bugün Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü. Aynı acıyı ve umudu paylaşan Filistinli kardeşlerimizin daima yanındayız. Zulme karşı; vicdanın, insanlığın ve barışın sesi olmaya devam edeceğiz. Çünkü Filistin’in onurlu direnişi, Gazzeli kardeşlerimizin haykırışı; bizim de kardeşliğimizin, insanlığımızın sınavıdır. Türkiye, geçmişte olduğu gibi bugün de, yarın da Filistin davasının yanındadır" ifadelerini kullandı.

Muhabir: Haber Merkezi