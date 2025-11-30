NOW’ın yeni sezonda ekrana getireceği iddialı yapımlarından “Ülker Abla” dizisinin hazırlıkları hızla sürerken, proje cephesinde önemli bir gelişme yaşandı. Gold Film imzalı dizide başrol Ülker Abla rolü için anlaşma sağlanan Gonca Vuslateri, son anda kendi isteğiyle projeden ayrıldı.

Başrol İçin Yeni İsim Arayışı

Gonca Vuslateri’nin çekilmesinin ardından yapım ekibi, dizinin yeni Ülker Abla’sını belirlemek için oyuncu görüşmelerine devam ediyor. Yönetmen koltuğunda Ömür Atayın oturduğu dizinin senaryosunu ise Seray Şahinerkaleme alıyor.

Olgun Şimşek Başrolde

Dizinin erkek başrolü için Olgun Şimşek ile anlaşma sağlandı. “Ülker Abla”, kocasının şiddetinden kaçıp bir hastaneye sığınan ve orada kalmak için kimsesiz hastalara refakatçilik eden bir kadının sarsıcı yaşam mücadelesini konu alacak.

Hazırlıkları süren proje, yeni sezonda NOW ekranlarının en dikkat çekici dramaları arasında yer almaya hazırlanıyor.