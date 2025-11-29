🔎 Neler Olmuştu?

Ekim 2025 başlarında, çiftin sosyal medya üzerindeki davranışları dikkat çekmişti: Dilara Talay, eşini Instagram’da takipten çıkmış, soyadını da kaldırmıştı.

Ardından, Berdan Mardini’nin sosyal medya paylaşımı: “Sevmesine rağmen gitmek, erkeğin en ağır ama en onurlu hamlesidir…” sözleri, takipçiler tarafından “boşanıyorlar mı?” sorusuyla yorumlandı.

Bu durum, magazin sitelerinde “15 yaş küçük eşinden boşanıyor” şeklinde başlıklarla geniş yankı buldu.

❤️ Son Nokta: Romantik Paylaşım ve “Kasımda Aşk Başkadır” Mesajı

Ancak bugün 29 Kasım 2025 Mardini ve Talay, Kıbrıs’tan birlikte paylaşım yaparak iddiaları yalanladı. Fotoğrafın altına düşülen “Kasımda aşk başkadır” notu, magazin gündemini sarsan boşanma söylentilerine net bir cevap olarak kabul edildi.

Bu paylaşım, çiftin arasındaki ilişkiyi sağlam tuttuğu ve boşanma iddialarının asılsız olduğunu gösterdi.

📌 Önceki Evlilik ve Yeni Evlilik Süreci

Berdan Mardini, 2021 yılında eski eşi Fatoş Yelliler ile yollarını ayırmıştı.

Ardından genç sevgilisi Dilara Talay ile yaklaşık iki yıllık bir ilişki sonrası, Nisan 2025’te sessiz sedasız bir nikâhla dünyaevine girmişti.

Talay evlilik sonrası soyadını “Mardini” yapmıştı — ancak iddia edildiği gibi soyadını silip eski haline dönmediği, bazı haberlerde “silindi” biçiminde yer alsa da çiftin birlikte paylaşımı bu iddiaları çürüttü.