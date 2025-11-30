Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 39 Olağan Genel Kurulanda Başkan Özgür Özel’in açıkladığı anahtar listeye kimler girdi kimler giremedi?
İşte o liste…
Eski PM'de olup yeni listede olamayanlar
Yalçın gürgöz
Ali Haydar hakverdi
Baran bozoğlu
Berna Özgül
Semra Dinçer
Niyazi Şen
Şengül Yeşildağ
Özgür Ceylan
Hikmet yalım halıcı
berkay gezgin
Mehmet alkın
Deniz aslani
Eski YDK'da olup yeni de olmayanlar
Ekin Can Aksoy
Esin Fatma Temel
İsmail Emre Telci
Nurdan Yücal
Özgür Sağlam
Özkan Tice
Deniz Demiröz
harika Taybıllı
Yeni YDK'da olanlar
Aliye Timisi
Oğuzhan Cenan
Aliye Çoşar
Erdoğan Kılıç
Ali Narin
Erbil Yydınlık
Yasemin Rençber
Mesut Kırşanlı
PM’ye Yeni Giren İsimler
Süreyya Öneş Derici
Barış Öngün
Tuğçe Hilal Özkan
Evrim Rızvanoğlu
Polat Şaroğlu
Bihlun Tamaylıgil
Mehmet Salih Uzun
Ozan Varal
Emre Yılmaz
Cavit Arı
Ednan Arslan
Ozan Bingöl
İlhan Cihaner
Cansel Çiftçi
Nihat Dağ
Zeynel Emre
Asiye Ergül
Ali Gökçek
Kübra Gökdemir
Volkan Gültekin
Elif Leyla Gümüş
Berk Kılıç
Önder Kurnaz
Bilim Kültür Platformundan yeni gelenler…
Bilim Kültür Sanat Platformu’na girmesi beklenenler…
Serkan Özcan (İmamoğlu Danışmanı)
Oya Ünlü Kızıl (Kemal Derviş özel kalem / Fikret Ünlünün kızı / Gs Üni)
Ömer Kaya Türkmen (Diplomat)
Emre Kartaloğlu (Yeminli Mali Müşavir)
Güldem Atabay (Ekonomist)
Emine Uçak (Reform Enstitüsünde / Zaten PM Üyesi)
Murat Aslan (Veteriner Hekim)
Şule Özsoy Boyunsuz (Anayasa Hukukçusu Prof)
Tolga Sağ (Arif Sağ’ın oğlu)
Kerim Rota (Eski Gelecek Partili / Ekonomist)