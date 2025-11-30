Fenerbahçe’deki ilk yılında Süper Lig’de 25, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde 10 maça çıkan Fred, toplam 35 resmi müsabakada görev yaptı. Bu karşılaşmalarda:
-
3 gol
-
8 asist
-
2734 dakika süre
-
7 sarı, 1 kırmızı kart
istatistiklerine imza attı. Ancak sakatlık ve cezalar nedeniyle 14 maçta takımını yalnız bıraktı.
En Çok Mourinho Döneminde Forma Giydi
2024-2025 sezonunda göreve gelen Jose Mourinho, Fred’i merkez orta saha dışında farklı bölgelerde de kullanarak daha fazla sorumluluk verdi. Brezilyalı yıldız bu sezonda:
-
Süper Lig: 31 maç
-
UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri: 2 maç
-
UEFA Avrupa Ligi: 10 maç
-
Ziraat Türkiye Kupası: 2 maç
olmak üzere toplam 45 karşılaşmada forma giydi. Sezonu 5 gol – 8 asist ile tamamlayan Fred, 3794 dakika sahada kaldı ve 13 sarı, 1 kırmızı kart gördü.
Tedesco Döneminde Daha Az Süre Aldı
Bu sezon Domenico Tedesco’nun göreve gelmesiyle rotasyonda daha az süre alan Fred, ligde 12, UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri’nde 4, UEFA Avrupa Ligi’nde 3 maçta görev yaparak toplam 19 müsabakada forma giydi. Bu süreçte:
-
1 gol
-
1086 dakika
-
3 sarı kart
istatistikleri kaydetti.
Fenerbahçe Kariyerinde 99 Maç – 9 Gol
Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe formasıyla toplam:
-
99 maç
-
7614 dakika
-
9 gol
-
23 sarı, 2 kırmızı kart
ile mücadele eden Fred, Ferencvaros maçında cezası nedeniyle kadroda yer almamıştı.
Derbide “Dalya” Yapabilir
Teknik direktör Domenico Tedesconun görev vermesi halinde Brezilyalı yıldız, Galatasaray derbisinde 100. resmi maçına çıkarak Fenerbahçe kariyerinde önemli bir kilometre taşını geride bırakacak.