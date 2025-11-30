Fenerbahçe’deki ilk yılında Süper Lig’de 25, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde 10 maça çıkan Fred, toplam 35 resmi müsabakada görev yaptı. Bu karşılaşmalarda:

3 gol

8 asist

2734 dakika süre

7 sarı, 1 kırmızı kart

istatistiklerine imza attı. Ancak sakatlık ve cezalar nedeniyle 14 maçta takımını yalnız bıraktı.

En Çok Mourinho Döneminde Forma Giydi

2024-2025 sezonunda göreve gelen Jose Mourinho, Fred’i merkez orta saha dışında farklı bölgelerde de kullanarak daha fazla sorumluluk verdi. Brezilyalı yıldız bu sezonda:

Süper Lig: 31 maç

UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri: 2 maç

UEFA Avrupa Ligi: 10 maç

Ziraat Türkiye Kupası: 2 maç

olmak üzere toplam 45 karşılaşmada forma giydi. Sezonu 5 gol – 8 asist ile tamamlayan Fred, 3794 dakika sahada kaldı ve 13 sarı, 1 kırmızı kart gördü.

Tedesco Döneminde Daha Az Süre Aldı

Bu sezon Domenico Tedesco’nun göreve gelmesiyle rotasyonda daha az süre alan Fred, ligde 12, UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri’nde 4, UEFA Avrupa Ligi’nde 3 maçta görev yaparak toplam 19 müsabakada forma giydi. Bu süreçte:

1 gol

1086 dakika

3 sarı kart

istatistikleri kaydetti.

Fenerbahçe Kariyerinde 99 Maç – 9 Gol

Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe formasıyla toplam:

99 maç

7614 dakika

9 gol

23 sarı, 2 kırmızı kart

ile mücadele eden Fred, Ferencvaros maçında cezası nedeniyle kadroda yer almamıştı.

Derbide “Dalya” Yapabilir

Teknik direktör Domenico Tedesconun görev vermesi halinde Brezilyalı yıldız, Galatasaray derbisinde 100. resmi maçına çıkarak Fenerbahçe kariyerinde önemli bir kilometre taşını geride bırakacak.