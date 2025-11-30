Dönmez, yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“Kırşehir’den çıkıp farklı şehirleri gezerek, ahilik felsefesini ve prensiplerini anlatmaya çalışıyoruz. Bugün rotamız Beypazarı’na düştü. Farklı esnaflarımızla sohbet ederek ahiliğin çeşitli yönlerini paylaştık.”

Esnafa Doğrudan Eğitim ve Tanıtım

Dönmez ve çalışma grubu, Beypazarı’ndaki esnaflarla bir araya gelerek ahilik kültürünün önemini ve tarihini aktardı. Bu tür etkinliklerle geleneksel esnaf değerleri ve toplumsal kültürün yaşatılması hedefleniyor.