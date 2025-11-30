Karagözler Mahallesi’nde yaşayan Dr. Berber, çocukluğundan itibaren sevdiği köpekleri yetiştirmeye başladı. Hobisini ileri taşıyarak, özellikle akbaş cinsi köpekleri dünyaya tanıtmak istedi. Sosyal medyanın gücüyle Türkiye ve farklı ülkelerde Türk çoban köpeklerine olan ilgi fark edildi. Dr. Berber, sürüsünde 23 köpek ile alan koruma ve bekçilik videoları çekerek sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.

Avustralya’dan Ziyaret ve Gelecek Planları

Avustralya’da bir çiftlikte yaşayan Haitham Abood, Türk çoban köpeklerini sosyal medyadan görüp Dr. Berber ile iletişime geçti. Eskişehir’e gelerek köpekleri sürülerin içinde görev yaparken inceleyen Abood, birkaç ay içinde bazı köpekleri Avustralya’ya götürüp orada yetiştiricilik yapmayı planlıyor. Dr. Berber, “Türk çoban köpeklerinin dünyada ilgi görmesi bizi gururlandırıyor” dedi.

Uluslararası İlgi ve Hayranlık

Haitham Abood, Avustralya’daki çiftliklerinde vahşi hayvanlardan korunmak için Türk çoban köpeklerini kullanmayı hedeflediğini belirtti. Sosyal medyada gördüğü köpeklerden çok etkilendiğini ifade eden Abood, “Bu köpeklere büyük sevgi, saygı ve hayranlık duyuyorum. Alan koruma ve güvenlik için ideal bir ırk” dedi.

Türk Çoban Köpekleri İhracatta ve Tanıtımda Öne Çıkıyor

Dr. Serkan Berber, sosyal medya ve videolar aracılığıyla akbaş, Kangal, çapar ve Anadolu çoban köpeklerini dünyaya tanıtarak, Türkiye’ye özgü köpek ırklarının uluslararası tanınırlığını artırmayı sürdürüyor.