Ligde oynadığı 13 maçta 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan kırmızı-beyazlı ekip, 24 puanla 4. sırada yer alıyor. Son lig maçında deplasmanda Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Karadeniz temsilcisi, evinde Alanyaspor’u yenerek üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

Sakat ve Ceza Alan Oyuncular Maçta Yok

Samsunspor’da sakatlıkları devam eden Olivier Ntcham, Tanguy Coulibaly, Afonso Sousa ve Lubomir Satka ile PFDK’dan 45 gün hak mahrumiyeti cezası alan Celil Yüksel, Corendon Alanyaspor karşısında forma giyemeyecek.

Maç Heyecanı Başlıyor

Samsunspor taraftarları, takımlarının evinde alacağı galibiyetle Süper Lig’de üst sıralarda iddialı konumunu güçlendirmesini bekliyor.