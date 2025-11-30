Sarı-kırmızılı takım, 2017-2018 sezonuyla başlayan süreçte Ülker Stadı'nda 8'i Süper Lig, 1'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 9 resmi maça çıktı.

'Cimbom', ligde ezeli rakibi Fenerbahçe'ye konuk olduğu bu 8 maçlık periyotta 4 galibiyet, 3 beraberlik alırken sadece 1 kez yenildi. Galatasaray, Türkiye Kupası'ndaki tek maçı da galibiyetle tamamladı.

Gollerde üstünlük Galatasaray'da

Sarı-kırmızılı ekip, son 8 sezonda Kadıköy'de rakibi Fenerbahçe'den daha fazla gol attı.

Galatasaray, söz konusu maçlarda rakibine 13 gol atarken, 6 kez de topu ağlarında gördü. Sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen ile Henry Onyekuru ikişer kez fileleri havalandırırken, Sergio Oliveira, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi, Mustafa Muhammed, Ryan Donk, Radamel Falcao, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Dries Mertens da birer gol kaydetti.

Fenerbahçe'de ise Miha Zajc, Serdar Dursun, Max Krause, Eljif Elmas, Edin Dzeko ve Sebastian Szymanski son 9 maçta Galatasaray'a birer gol attı.

20 yıllık kötü seri sona erdi

Galatasaray, 20 yılı aşkın süredir Kadıköy'de yenemediği Fenerbahçe'yi 23 Şubat 2020 tarihindeki derbide mağlup etti.

Fatih Terim'in başında olduğu sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun 23. haftasında Henry Onyekuru, Radamel Falcao ve Ryan Donk'un golleriyle rakibi Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 yenerek 20 yıllık kötü seriyi sonlandırmıştı.

'Cimbom' söz konusu karşılaşmadan önce Fenerbahçe'ye karşı son deplasman galibiyetini 22 Aralık 1999 yılında yine Fatih Terim'in takımın başında olduğu dönemde almıştı.

Kadıköy'deki son 9 karşılaşma

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında Ülker Stadı'nda oynanan son 9 karşılaşma şu şekilde:

Tarih Kulvar Skor (FB-GS) 17 Mart 2018 Süper Lig 0-0 14 Nisan 2019 Süper Lig 1-1 23 Şubat 2020 Süper Lig 1-3 6 Şubat 2021 Süper Lig 0-1 10 Nisan 2022 Süper Lig 2-0 8 Ocak 2023 Süper Lig 0-3 24 Aralık 2023 Süper Lig 0-0 21 Eylül 2024 Süper Lig 1-3 2 Nisan 2024 Türkiye Kupası 1-2