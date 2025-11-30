ATV’nin 2026 yılında izleyiciyle buluşturacağı yeni dizilerinden, kod adı “Liliyar” olan yapımın oyuncu görüşmeleri hız kesmeden sürüyor. Ali Balcı’nın yönetmen koltuğunda oturduğu, Baba Yapım imzalı diziye beş yeni oyuncu daha katıldı.

Türkü Turan, dizide Seray Çalışkan karakterini canlandıracak ve Mine Çayıroğlu’nun hayat verdiği Tülin’in kız kardeşi olarak ekrana gelecek. Kadroya katılan diğer isimler ise şöyle:

Selin Işık , “Rana Aydan” karakterini oynayacak.

Özlem Başkaya , Karanoğlu Konağı’nın uzun yıllardır çalışanı Şermin rolünde yer alacak.

Fatih Doğan , başrol karakter Ali’nin en yakın arkadaşı Üveysi ’yi canlandıracak.

Timur Ölkebaş, Koray’ın şoförü olarak izleyici karşısına çıkacak.

Dizinin İsmi Değişebilir

Hasan Burak Kayacı’nın proje tasarımını üstlendiği dizinin adının değişmesi gündemde. Yapımın güçlü ana kadrosunda ise şu isimler bulunuyor:

Hülya Avşar – Fazilet

Levent Ülgen – Faik

Erkan Can – Mürsel Baba

Fikret Kuşkan – Umur Karanoğlu

Deniz Uğur – Hümeyra

Mine Çayıroğlu – Tülin Karanoğlu

Sarp Bozkurt – Bülent

Lara Aslan – İlyun

Taha Baran Özbek – Yiğit

Yeni adı merakla beklenen dizi, güçlü oyuncu kadrosu ve iddialı hikâyesiyle 2026 sezonunun dikkat çeken projeleri arasında yer almaya hazırlanıyor.