Sporseverleri dolu dolu bir gün bekliyor. Süper Lig’de bugün dört karşılaşma oynanacak. Günün en dikkat çeken mücadelesinde Trabzonspor, Papara Park’ta Beşiktaş’ı konuk edecek. Aynı saatte Samsunspor ile RAMS Başakşehir karşı karşıya gelecek. Günün erken maçlarında ise Gaziantep FK, Göztepe’yi ağırlarken, Fatih Karagümrük sahasında Kocaelispor’la mücadele edecek.

Galatasaray, Süper Lig’in 16’ncı haftasında deplasmanda Hesap.com Antalyaspor’u 4-1 mağlup ederek haftayı üç puanla kapattı. Fenerbahçe ise TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak.

1’inci Lig’de de heyecan sürüyor. Ankara Keçiörengücü, Erzurumspor FK, Vanspor FK ve Pendikspor sahaya çıkacak takımlar arasında yer alıyor.

Basketbolda Erkekler Süper Ligi’nde gözler Fenerbahçe Beko–Anadolu Efes derbisine çevrilirken, Kadınlar Süper Ligi’nde Galatasaray Çağdaş Faktoring deplasmanda Çanakkale Belediyespor ile karşılaşacak.

Voleybolda Sultanlar Ligi’nde gün boyu yedi karşılaşma oynanacak. Yelken branşında ise Ankara Yelken 25. Yıl Kupası, Marmaris’te devam ediyor.