Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü tarafından, kent genelinde toplu taşıma kullanımını artırmak amacıyla hayata geçirilen “Park Et Devam Et” uygulaması, 2021 yılında başlatıldığı Milli Kütüphane İstasyonu’nun ardından Macunköy ve Koru metro istasyonlarında da devam ediyor.

Milli Kütüphane, Macunköy ve Koru metro istasyonlarında bulunan otoparklar, 07.00–23.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Uygulama kapsamında raylı sistemlerde iki kez kart basımı yapan vatandaşlar, “Park Et Devam Et” otoparklarından ücretsiz yararlanabiliyor.

Raylı sistemleri kullanmayan sürücüler ise otoparkları mevcut saatlik ücret tarifesi üzerinden kullanabiliyor. Otoparklarda ödeme yöntemi olarak yalnızca EGO’ya ait Ankara Kart ve Başkent Kart kabul ediliyor.

EGO Genel Müdürlüğü, “Park Et Devam Et” uygulamasıyla özel araç kullanımını azaltmayı, trafik yoğunluğunu düşürmeyi ve toplu taşımayı daha cazip hale getirmeyi hedefliyor.