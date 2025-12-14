Atılım Üniversitesi, Ankara’nın Anadolu mirasından Cumhuriyet mimarisine uzanan kültürel kimliği, ekonomik potansiyeli ve turizm vizyonunun masaya yatırıldığı “Ankara Turizmi” başlıklı panele ev sahipliği yaptı. Üniversiteden yapılan açıklamaya göre etkinlikte Ankara, turizm perspektifiyle kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Panele; Atılım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Serkan Eryılmaz, İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mithat Üner, Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim Birkan, Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürü Yusuf Kıraç, ATİS Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Bilgin Aygül ve California San Francisco State Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ergül katıldı.

Ankara turizminin güçlü ve zayıf yönleri masaya yatırıldı

Moderatörlüğünü Prof. Dr. İbrahim Birkan’ın üstlendiği panelde, Ankara turizminin mevcut durumu, güçlü ve zayıf yönleri ile gelişim alanları ele alındı.

Atılım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Serkan Eryılmaz, üniversitenin bu yılki akademik temasının Ankara olarak belirlendiğini belirterek, kentin tarihsel ve kültürel önemine dikkat çekti. Eryılmaz, Ankara’nın şehir hafızasını oluşturan mimari mirasın turizm açısından önemli bir değer taşıdığını vurguladı.

“Ankara’yı yılda 600 bin yabancı turist ziyaret ediyor”

İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mithat Üner, Ankara’nın turizm pastasındaki payının artırılması gerektiğini ifade ederek, “Ankara’yı aynı yıl içinde yaklaşık 600 bin yabancı turist ziyaret ediyor. Türkiye’nin genel turizm verileri dikkate alındığında bu rakam oldukça düşük. Ancak destinasyon yönetimi açısından Ankara hızla gelişiyor” dedi.

Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nin tarihi anlatıldı

Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürü Yusuf Kıraç, müzenin kuruluş sürecine ve sahip olduğu benzersiz koleksiyona değindi. Kıraç, müzenin Cumhuriyet’ten önce, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatıyla 1921 yılında Ankara Kalesi Akkale Burcu’nda kurulduğunu hatırlattı.

1997 yılında Avrupa’da Yılın Müzesi seçilen Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nin, Paleolitik dönemden Roma dönemine kadar uzanan çok geniş bir tarihsel yelpazeye sahip olduğunu belirten Kıraç, müzede halen aktif kazı çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

“Ankara’da turizm olmaz algısı kırılmalı”

ATİS Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Bilgin Aygül, Ankara’nın turizmde yeterince görünür olmadığını vurgulayarak, “Ankara’da turizm olmaz” algısının önemli bir sorun olduğuna dikkat çekti. Aygül, başkent olmanın sunduğu avantajlarla sağlık, eğitim, mağara ve spor turizminin geliştirilebileceğini, Ankara için en önemli turizm türlerinin ise kongre ve kültür turizmi olduğunu söyledi.

Turizm, kent ekonomisine katma değer sağlıyor

California San Francisco State Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mehmet Ergül ise Ankara’nın başkent olmasına rağmen büyük bir fuar merkezine sahip olmadığını ve bu durumun turizm çeşitliliğini sınırladığını ifade etti. Turizmin kent ekonomisinde yarattığı çarpan etkisine dikkat çeken Ergül, ulaşım, konaklama ve etkinlik alanlarının geliştirilmesinin turizm gelirlerini artırmada kritik rol oynadığını belirtti.

Panel, Ankara’nın turizm potansiyelinin daha etkin kullanılması ve başkentin ulusal ve uluslararası alanda daha görünür hale gelmesine yönelik değerlendirmelerle sona erdi.