Mamak Çorumlular Federasyonu, kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir’i ziyaret ederek Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi huzurunda saygı duruşunda bulundu. Ziyarete Mamak Belediyesi Başkan Danışmanı İsmail Gençkurt ile federasyon yönetimi ve üyeleri katıldı. Heyet, Atatürk’e ve Cumhuriyet’in temel değerlerine olan bağlılıklarını bir kez daha vurguladı.

Anıtkabir ziyaretinde Federasyon Başkanı Ercan Aksu, mozoleye çelenk sundu ve Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı. Aksu, deftere yazdığı mesajda, Mamak’ta yaşayan ve Çorum kültürüne gönülden bağlı hemşehriler adına Atatürk’e duyulan saygı ve minneti dile getirdi. Bağımsızlık ve özgürlük uğruna verilen büyük mücadelenin asla unutulmayacağını ifade eden Aksu, bu mirasın gelecek nesillere aktarılmasının ortak sorumluluk olduğunu belirtti.

Aksu ayrıca, Atatürk’ün ilke ve inkılaplarının bugün olduğu gibi gelecekte de yol gösterici olmaya devam edeceğini vurgulayarak, Cumhuriyet’i koruma ve yaşatma kararlılığının tüm Çorumluların ortak paydası olduğunu kaydetti.

Ziyaretin sonunda Mamak Çorumlular Federasyonu yönetimi ve üyeleri, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını rahmet, minnet ve saygıyla anarak Türkiye Cumhuriyeti’nin kazanımlarına sahip çıkma iradelerini bir kez daha yineledi.