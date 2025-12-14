Olay, önceki gün Yenimahalle’de faaliyet gösteren bir eğlence mekanında meydana geldi. İddiaya göre mekanda müşteri olarak bulunan 3 kişi, çalışanlara “Niye bakıyorsun?” diyerek tartışma çıkardı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından şüpheliler, tehditler savurarak mekandan ayrıldı.

Bir süre sonra söz konusu 3 kişi, yanlarına aldıkları 4 arkadaşlarıyla birlikte yeniden mekana geldi. Taraflar arasında tekrar çıkan kavga sırasında şüphelilerden biri tabancayla rastgele ateş açtı. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, yaşanan arbede ve silahlı saldırı çevrede büyük korkuya yol açtı.

Silahlı kavga anları, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine gelen Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışma sonucunda olaya karıştığı tespit edilen 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.