Maçtan Dakikalar | İlk Yarıda 4 Gol Çıktı

dakikada Augusto’nun ceza sahası içinden yaptığı vuruşta kaleci Ersin Destanoğlu gole izin vermedi. dakikada Ndidi’nin ceza sahası dışından şutunu kaleci Onana kurtarırken, aynı dakikada Mustafa Eskihellaç’ın şutu az farkla auta çıktı. dakikada Rashica’nın ortasında Serdar Saatçı’nın uzaklaştırmak istediği top Toure’ye çarptı, pozisyonu iyi takip eden Abraham topu ağlara gönderdi: 0-1. dakikada Toure’nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Cerny, düzgün bir vuruşla farkı ikiye çıkardı: 0-2. dakikada Zubkov’un ortasında savunmadan seken topu önünde bulan Muçi, ceza sahası dışından yaptığı şık vuruşla skoru 1-2 yaptı. dakikada Rashica’nın pasında bir kez daha sahneye çıkan Cerny, Beşiktaş’ı 3-1 öne geçirdi. Messi’nin Hindistan Ziyareti Krize Dönüştü İçeriği Görüntüle dakikada Ozan Tufan ile girdiği ikili mücadele sonrası VAR incelemesine giden hakem Ali Şansalan, Toure’ye kırmızı kart gösterdi.

İlk yarı Beşiktaş’ın 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci Yarıda Trabzonspor Geri Döndü

dakikada Muçi’nin şutundan dönen topu savunma uzaklaştıramadı. Zubkov’un ceza sahası dışından vuruşu Oulai’ye çarparak ağlarla buluştu: 2-3. dakikada Oulai’nin şutu direkten dönerken, baskısını artıran Trabzonspor 84. dakikada aradığı golü buldu. Oulai’nin pasında Zubkov, ceza sahası içinden yaptığı vuruşla skoru 3-3 yaptı.

90+3. dakikada Muçi’nin şutunu Ersin Destanoğlu kurtardı, dönen topa Augusto’nun kafa vuruşu direkte patladı.

Karşılaşma 3-3 beraberlikle tamamlandı.

Muçi’ye Ayın Golü Ödülü

Süper Lig’in 14. haftasında oynanan TÜMOSAN Konyaspor maçında attığı golle Kasım ayının en güzel golü seçilen Muçi, ödülünü maç öncesi Trabzonspor Genel Sekreteri Sami Karaman’ın elinden aldı.

Fatih Tekke’den Kadroda 2 Değişiklik

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Göztepe maçına göre ilk 11’de iki değişikliğe gitti. Kart cezalısı Pina ve Onuachu kadroda yer almazken, Augusto ve Oulai ilk 11’de sahaya çıktı.

Tribünler DoldU, Beşiktaş Taraftarı Alınmadı

Trabzonspor taraftarı karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi ve tribünler tamamen doldu. Güvenlik gerekçesiyle Beşiktaş taraftarları maça alınmazken, misafir tribünleri de bordo-mavili taraftarlar doldurdu.