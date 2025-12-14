CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da gerçekleşen konserde, Şef Cemi'i Can Deliorman yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası sahne alırken, Burak Onur Erdemyönetimindeki Devlet Çoksesli Korosu ile Mine Özalp şefliğindeki Devlet Çoksesli Çocuk Korosu performansa eşlik etti.

Şef Deliorman, konserin manevi değerine dikkat çekerek, “Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın 200. yılı kapsamında Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası ve Devlet korolarıyla birlikte gerçekleştirdiğimiz bu konser, en anlamlı kutlamalardan biri oldu” dedi.

Konserde, Alman besteci Carl Orff’un ünlü eseri ‘Carmina Burana’ seslendirildi. Sanatseverler, etkileyici performans karşısında büyük beğeni gösterdi.

Konseri, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, Ankara Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Burak Tüzün, ünlü şef Rengim Gökmen ve çok sayıda müziksever takip etti.