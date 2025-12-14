Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Olağan İl Kongresi için Bursa’ya geldi. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen kongreye; BBP Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda partili katıldı.

“Papa’nın İznik Ziyareti Siyasi Mesajlar İçeriyor”

Kongrede konuşan Mustafa Destici, Papa 14’üncü Leo’nun İznik ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İznik’in hem Türk tarihi hem de Hristiyan dünyası açısından önemli bir şehir olduğunu vurgulayan Destici, şu ifadeleri kullandı:

“Dünyanın gözü hâlâ İznik’te ve Ayasofya’da. Biz bu toprakları bileğimizin ve kılıcımızın hakkıyla aldık. Geri almak isteyenler de ancak aynı bedeli ödeyerek alabilir.”

Destici, Papa’nın ziyaretinin yalnızca dini değil, siyasi mesajlar da içerdiğini savunarak, Vatikan’ın bu ziyaretle bölge üzerindeki tarihsel iddialarını hatırlatmak istediğini öne sürdü.

“Türkiye Cumhuriyeti Bağımsız Kalacaktır”

Vatikan’ın hem dini hem de siyasi bir otorite olduğuna dikkat çeken Destici, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Verdikleri mesaj açık: Geçmişte buraların kendilerinin olduğu ve vazgeçmedikleri… Ama biz bu ülkeyi nasıl bağımsız aldıysak, gelecek nesillere de bağımsız ve müstakil şekilde teslim edeceğiz.”

“Uyuşturucu ve Çete Suçlarında Cezalar Artırılmalı”

Türk Ceza Kanunu’nda bazı suçlara verilen cezaların yetersiz olduğunu savunan Destici, özellikle uyuşturucu, bahis ve çeteleşme suçları için daha ağır yaptırımlar uygulanması gerektiğini belirtti.

“Uyuşturucu satan, çocuklarımızı zehirleyen bir kişi 3-5 yıl yatıp çıkamaz. Devlet, kişilere karşı işlenen suçlarda af yetkisini kullanamaz.”

“Bahis ve Kumar Kökten Yasaklanmalı”

Sporda ve toplumda yaygınlaşan bahis konusuna da değinen Destici, yasal ya da yasa dışı ayrımı yapılmaksızın kumarın tamamen yasaklanması gerektiğini söyledi:

“Bu memlekette ister yasal ister yasa dışı olsun, bahis ve kumar oynatılmamalıdır.”

Emekli Maaşları ve Asgari Ücret Tepkisi

Emekli maaşlarının son yıllarda ciddi şekilde eridiğini vurgulayan Destici, bütçe gerekçesini kabul etmediklerini ifade etti:

“Acil olmayan yol ve köprü projelerini erteleyelim, ama emeklinin hakkını verelim.” "Meclis Başkanlığı ibretialem olacak şekilde bu olayın üzerine gitmelidir" İçeriği Görüntüle

Asgari ücretle ilgili de net bir rakam paylaşan Destici, yüzde 50 zam talep ederek şunları söyledi:

“Asgari ücret 33 bin 52 lira olmalıdır. Bu bir popülizm değil, matematiksel ve ekonomik bir gerekliliktir.”

BBP Bursa İl Başkanlığı’nda Güven Tazelendi

Kongrede tek listeyle seçime giren mevcut İl Başkanı Oğuz Han, delegelerin oylarıyla yeniden BBP Bursa İl Başkanı seçildi.