CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökce’nin kaleme aldığı “22 Metrekare Gökyüzü” adlı kitabın Ankara’daki imza gününe katıldı. Etkinlikte konuşan Özel, TBMM’deki taciz soruşturmasına ilişkin sert ifadeler kullandı.

Özel, Meclis’te yaşanan olaydan derin bir utanç duyduğunu belirterek, “14 yıldır mensubu olduğum Parlamento’da böyle bir olayın yaşanması Meclis adına utanç vericidir. Görünen o ki iktidar tarafında, benim dışımda utanan kimse yok” dedi.

“SESSİZLİK CESARET VERİR”

Taciz iddialarına ilişkin kamuoyunun yeterince bilgilendirilmediğini söyleyen Özel, “Bakanlık suskun, Meclis Başkanlığı tatmin edici bir açıklama yapmıyor. Bu sessizlik kabul edilemez. Böyle davranırsanız Türkiye’de en çirkin odaklara cesaret vermiş olursunuz” ifadelerini kullandı.

Özel, olayın ciddiyetine dikkat çekerek, “Bu Meclis’e lise öğrencileri emanet edilmiş. Bu emanete hıyanet edilmiştir. Bu olay, maddi hasarlı bir trafik kazası gibi geçiştirilemez” diye konuştu.

“İBRETİALEM OLACAK ŞEKİLDE ÜZERİNE GİDİLMELİ”

CHP lideri Özel, soruşturmanın kararlılıkla yürütülmesi gerektiğini vurgulayarak, “Bu konuyla ilgili hem ilgili bakanlık hem savcılık hem de Meclis Başkanlığı, ibretialem olacak şekilde bu olayın üzerine gitmelidir. Buna yeltenen herkese örnek olacak bir süreç işletilmelidir” dedi.

BUĞRA GÖKCE AÇIKLAMASI

Özgür Özel, tutuklu bulunan Buğra Gökce hakkında iddianamenin hazırlandığını belirterek, “İddianamede Buğra Gökce’yi içeride tutacak tek bir kanıt yok. Kendisi Ekrem İmamoğlu’nun yol arkadaşı olduğu için cezaevinde” ifadelerini kullandı.

KOMİSYON RAPORU SORUSUNA YANIT

CHP’nin Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporuna ilişkin soruyu da yanıtlayan Özel, raporun kendisine sunulduğunu belirterek, “AK Parti süre istiyorsa, CHP de bu zamanı kullanacaktır” dedi.