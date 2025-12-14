Türkiye’nin en büyük şehri İstanbul, uluslararası basında yeniden deprem riskiyle gündeme geldi. ABD merkezli The New York Times (NYT), Science dergisinde yayımlanan bilimsel çalışmalara dayanarak, Marmara Denizi’ndeki fay hattında artan sismik hareketliliğin İstanbul için ciddi bir risk oluşturduğunu yazdı.

NYT’de yayımlanan analizde, son 20 yılda Marmara’daki depremlerin ayrıntılı biçimde incelendiği ve fay hattında biriken gerilimin kritik bir seviyeye yaklaştığına dikkat çekildi. Haberde, bu durumun ilerleyen yıllarda büyük bir depreme zemin hazırlayabileceği vurgulandı.

Bilim İnsanları Uyarıyor

Bilimsel değerlendirmelere göre, Marmara Denizi’ndeki Ana Marmara Fayı’nın kırılmamış ve “kilitli” olarak tanımlanan bölümlerinde enerji birikimi sürüyor. Uzmanlar, bu birikimin 7 ve üzeri büyüklükte bir depreme yol açma ihtimalini artırdığı görüşünde.

NYT’de görüşlerine yer verilen bazı bilim insanları, olası bir depremin yaratacağı yıkımın yalnızca fay hattıyla sınırlı olmadığını belirtiyor. Özellikle plansız kentleşme, yapı denetimindeki eksiklikler ve zemin koşullarının dikkate alınmaması, riskin büyümesine neden olan başlıca unsurlar arasında gösteriliyor.

Naci Görür: “Deprem Olacak, Önemli Olan Hazırlık”

Uluslararası basındaki değerlendirmelerin ardından Prof. Dr. Naci Görür de Marmara’da depremin kaçınılmaz olduğunu bir kez daha hatırlattı. Görür, Marmara Bölgesi’nin tarih boyunca büyük depremler yaşadığını vurgulayarak, asıl meselenin depreme karşı hazırlık olduğunu ifade etti.

Görür’e göre çözüm, yalnızca kentsel dönüşüm projeleriyle sınırlı değil; İstanbul’un bütüncül biçimde deprem dirençli bir kent haline getirilmesi gerekiyor.

Alman Araştırmaları da Aynı Riski İşaret Ediyor

Alman bilim insanlarının daha önce yaptığı araştırmalar da benzer sonuçlara işaret ediyor. Almanya’daki GEOMAR Helmholtz Okyanus Araştırma Merkezi tarafından 2019 yılında yapılan çalışmalarda, Marmara’daki fay hattında biriken enerjinin büyük bir deprem üretme potansiyeline sahip olduğu açıklanmıştı.

Uluslararası bilim dünyasının ortak uyarıları, İstanbul’daki deprem riskinin ciddiyetini bir kez daha gündeme getirirken, uzmanlar tartışmaların korku yerine hazırlık ve önlem odaklı yürütülmesi gerektiğini vurguluyor.