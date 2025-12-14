ATV ekranlarında salı akşamları izleyiciyle buluşan “Gözleri Karadeniz” dizisinin önümüzdeki salı günü final yapabileceği kulislerde konuşuluyor. Ancak yapım için henüz kesin bir final kararı alınmış değil. Final kararının, salı akşamı yayınlanacak bölümün dakikalık tahmini reyting sonuçlarına göre netleşeceği öğrenildi.

Final sahnesi hazır

Beklenen reyting artışının yaşanmaması halinde, daha önce çekilen final sahnesinin bölüme eklenerek dizinin 16. bölümde ekrana veda etmesi planlanıyor.

Yönetmenliğini Altan Dönmez’in üstlendiği, başrollerinde Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız’ın yer aldığı dizi, 6. bölüm itibarıyla ilk bölüm çekimlerinin yapıldığı Rize’ye taşınmıştı. “Gözleri Karadeniz”in ekran yolculuğunun devam edip etmeyeceği, salı akşamı açıklanacak reytinglerle birlikte netlik kazanacak.