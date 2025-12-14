“Kızılcık Şerbeti” dizisinde hayat verdiği Doğa karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Sıla Türkoğlu, diziden ayrılmasının ardından birçok projeden teklif aldı. Genç oyuncunun yeni adresi kısa sürede netleşti.

26 yaşındaki başarılı oyuncu, dünyaca ünlü İtalyan hastane dizisi **“Doc”**un Türkiye uyarlamasından gelen teklifi kabul etti. Dass Yapım imzası taşıyan ve NOW ekranlarında izleyiciyle buluşacak dizide Türkoğlu, Mevsim adlı doktora hayat verecek. Dizinin çekimlerinin yakında başlaması beklenirken, oyuncunun rolüne yönelik hazırlıklara başladığı öğrenildi.

İtalyan versiyondaki karakteri Matilde Gioli canlandırıyor

“Doktor” kod adıyla yayınlanacak dizinin İtalya’da büyük ilgi gören orijinal versiyonunda, Mevsim karakterinin uyarlandığı zeki, hırslı ve idealist Dr. Giulia Giordano rolünü 36 yaşındaki İtalyan oyuncu Matilde Giolicanlandırıyor.

Sıla Türkoğlu ile Matilde Gioli arasındaki fiziksel benzerlik, dizinin duyurulmasının ardından sosyal medyada da dikkat çeken detaylar arasında yer aldı. Türkoğlu’nun, uluslararası başarı yakalayan bir yapımın yerli uyarlamasında rol alacak olması şimdiden büyük merak uyandırdı.