Ekranların ilgiyle takip edilen yapımlarından Kuruluş Orhan, oyuncu kadrosuna dikkat çeken bir ismi dahil etti. Başarılı oyuncu Alina Boz, dizide Bizans İmparatoru’nun kızı Prenses Asporça karakterine hayat verecek.

İhtişamın asi ve mağrur yüzü: Prenses Asporça

Bizans sarayında akıllı, disiplinli ve kararlı bir prenses olarak yetiştirilen Asporça, babasını kurtarmak ve Türklerin yükselişini durdurmak için mücadele etmeye hazırlanıyor. Katı bir disiplinle büyüyen, ihtişamın içinde çelik bir iradekazanan Prenses Asporça, imparatorluğun ayakta kalması ve Kayıların ilerleyişini durdurmak adına tüm gücüyle sahneye çıkacak.

17 Aralık’ta ilk kez ekranda

Alina Boz, Kuruluş Orhan dizisinin 17 Aralık Çarşamba akşamı yayınlanacak yeni bölümünde Prenses Asporçakarakteriyle ilk kez izleyiciyle buluşacak.

Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ imzası taşıyan dizinin yönetmen koltuğunda Bülent İşbilen oturuyor. Dizide Orhan Bey karakterini ise Mert Yazıcıoğlu canlandırıyor.