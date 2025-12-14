Sivas’ın Divriği ilçesinde demir madeni ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden şantiye müdürünün cenazesine, 28 gün sonra ulaşıldı.
Divriği’ye bağlı Çaltı köyünde bulunan demir madeni sahasında yaşanan toprak kayması sonrası göçük altında kalan 66 yaşındaki Sabri Yıldırım’ın cansız bedeni, yürütülen çalışmalar sonucunda bulundu. İş makineleriyle toprak ve kaya parçalarının kontrollü şekilde kaldırılmasının ardından Yıldırım’ın cenazesi ortaya çıkarıldı.
AFAD ve jandarma ekiplerinin koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmalar sonucu çıkarılan cenazenin, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesi morguna kaldırılacağı bildirildi.
Demir madeninde şantiye müdürü olarak görev yapan Sabri Yıldırım’ın, 17 Kasım’da heyelan riskini azaltmaya yönelik çalışmaları yerinde denetlediği sırada dengesini kaybederek heyelanlı alana düştüğü ve ardından yaşanan toprak kayması nedeniyle göçük altında kaldığı öğrenildi.