Erdoğan, gençlere hitabında terörden savunma sanayiine, dış politikadan kişisel hayatına kadar birçok başlıkta dikkat çeken mesajlar verdi.

Erdoğan: “Gençlik Buluşmaları Türk Siyasetine Kazandırdığımız Özgün Bir Model”

Programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle yüz yüze yapılan bu buluşmaların hem Türk siyaseti hem de kendi siyasi yolculuğu açısından özel bir yere sahip olduğunu belirterek,

“Gençlerle ruberu sohbet etmek, onların enerjisinden ve cesaretinden ilham almak benim için çok kıymetli.”

ifadelerini kullandı.

Erdoğan, bugüne kadar Türkiye’nin birçok ilinde üniversiteli gençlerle bir araya geldiklerini ve bu buluşmaların kendisine de yeni ufuklar açtığını söyledi.

“AK Parti, Gençlere En Çok Güvenen ve En Çok Teveccüh Gören Harekettir”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’nin kuruluşundan bu yana gençlerle omuz omuza yürüdüğünü vurgulayarak şunları söyledi:

“Gençlerin enerjisini siyasete katan bir hareketiz. Bugün de gençlere en çok güvenen ve gençlerden en çok destek gören siyasi hareket AK Parti’dir.”

Erdoğan, Türkiye’nin geleceğini şekillendirecek siyasetçilerin, bilim insanlarının ve girişimcilerin bugünün üniversite gençliği arasından çıkacağını ifade etti.

“Terörsüz Türkiye, Gençlere Bırakacağımız En Büyük Miras”

Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, “Terörsüz Türkiye” hedefinin önemine dikkat çekerek, yıllarca Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde yaşanan acıların sona erdirildiğini söyledi.

“Bugün yaylalar, dağlar huzurlu. Çobanlar koyunlarını rahatça otlatabiliyor. Bu tablo, terörsüz Türkiye’nin sonucudur.”

diyen Erdoğan, güvenlik güçlerinin kararlı mücadelesinin devam ettiğini belirtti.

Savunma Sanayiinde Tarihi Başarı: KIZILELMA

Bir öğrencinin sorusu üzerine Bayraktar KIZILELMA ve Türkiye’nin savunma sanayiindeki ilerleyişine değinen Erdoğan, Türkiye’nin artık kendi insansız savaş uçağıyla hava-hava füze atışı yapabilen ülkeler arasına girdiğini vurguladı.

“Bu millet istediği zaman başarır.”

diyen Erdoğan, Baykar ve savunma sanayii çalışanlarına teşekkür etti.

1998 Hatırası ve ‘Türkçe Konuşacağım’ Mesajı

Erdoğan, 1998 yılında Mehmet Ali Birand’ın sunduğu 32. Gün programında üniversite gençliğiyle yaptığı buluşmayı hatırlatarak,

“O gün ‘Türkçe konuşacağım’ derken hissettiğim şey özgüvendi.”

ifadelerini kullandı.

Bayrağa olan hassasiyetini anlatan Erdoğan, Türk bayrağının yerde duramayacağını vurgulayarak gençlere milli bilinç çağrısı yaptı.

Gazze ve Filistin Mesajı: “Geri Adım Atarsak Hesabını Veremeyiz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’de yaşananlara ilişkin soruya verdiği yanıtta, Birleşmiş Milletler kürsüsünde İsrailli delegelerin yüzüne karşı konuştuğunu belirtti.

“Korkaklarla savaşa gidilmez. Biz korkak değiliz.”

diyen Erdoğan, Türkiye’nin Filistin davasındaki kararlı duruşunun süreceğini ifade etti.

NATO Liderler Zirvesi Ankara’da Yapılacak

Erdoğan, önümüzdeki dönemde NATO Liderler Zirvesi’nin Ankara’da yapılacağını açıklayarak, ay-yıldız konseptiyle inşa edilen yeni askeri kompleksin zirveye yetiştirileceğini söyledi.

Gençlere Tavsiye: “Kendinize İnanın, En İyisi Olmaya Çalışın”

Programın sonunda gençlere seslenen Erdoğan, kendi üniversite yıllarından örnekler vererek spor, siyaset ve eğitimi birlikte yürüttüğünü anlattı.

“20 yaşındaki Erdoğan’a ne tavsiye verirdim derseniz; kendinize güvenin, çalışın ve hedeflerinizden vazgeçmeyin derdim.”