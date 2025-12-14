KANAL D ekranlarında yayınlanan ve yüksek reytingleriyle dikkat çeken Uzak Şehir dizisinin Alya’sı Sinem Ünsal, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettirmeye devam ediyor. Başarılı oyuncu, dizide yer alan sünnet düğünü sahnesinde giydiği siyah elbiseyle hayranlarını adeta mest etti.

Çekim öncesinde, yerel sarı kalker taşının kullanıldığı ihtişamlı mimarisiyle öne çıkan Albora Konağı’nda poz veren Sinem Ünsal için sosyal medyada; “Sütun gibi”, “Mardinli güzel yarim” ve “Kusursuz güzellik” gibi yorumlar yapıldı.

Beğeni butonu çöktü

Albora Konağı’nın görkemi ile Sinem Ünsal’ın zarafetinin birleştiği kareler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Paylaşımlar, hayranlarının yoğun ilgisiyle adeta beğeni butonunu çökertti.

Sinem Ünsal’ın mankenleri aratmayan fiziğini ön plana çıkaran siyah elbise, moda tutkunlarının da radarına girdi. Bel kısmındaki şık işlemeler ve minimal dekoltesiyle dikkat çeken elbise, kısa sürede en çok aranan elbise modelleriarasına girmeyi başardı.