Bursa’nın İznik ilçesinde düzenlenen “Anadolu Mirası Operasyonu” kapsamında Roma ve Bizans dönemlerine ait 143 tarihi eser ele geçirildi. Tarihi eserleri satmaya çalıştıkları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çakırca Mahallesi’nde bazı kişilerin ellerindeki tarihi eserleri satışa çıkarmaya hazırlandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen çok sayıda tarihi obje ele geçirildi.

Ele geçirilen eserler incelenmek üzere muhafaza altına alınırken, gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.