Keçiören Belediyesi, 27 Eylül 2025’te geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren önceki dönem Belediye Meclis Üyesi Okan Çağan’ın ismini, Esertepe Mahallesi’nde hizmete açılan parkta ölümsüzleştirdi. Park içerisinde yer alan anı panosunda ise Çağan’ın yaşam öyküsüne ve Keçiören’e sunduğu hizmetlere yer verilerek hatırası yaşatıldı.

Yoğun katılımın olduğu açılış törenine; Sosyal Demokrat Halk Partisi Genel Başkanı Murat Karayalçın, CHP TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili İdris Şahin, CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Sekreteri Deniz Çakır, CHP Keçiören İlçe Başkanı Görkem Cevahir Yıldırım, ATO ve TOBB Başkanvekili Faik Yavuz, Şereflikoçhisarlılar Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Cevdet Mutlu, siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar ile Okan Çağan’ın ailesi ve sevenleri katıldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başladı.