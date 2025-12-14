Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2026 yılı bütçe görüşmeleri öncesinde bakanlığın projeleri ve personel planlamalarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

3 bin yeni personel alınacak

Bakan Göktaş, bakanlık hizmetlerinin daha etkin ve kaliteli yürütülmesi amacıyla 3 bin yeni personel alımı yapılacağını açıkladı. Göktaş, konuya ilişkin açıklamasında,

“Hizmetlerimizin kalitesini artırmak amacıyla 3 bin yeni alımımız olacak. Bu müjdeyi bugün kamuoyuyla paylaşmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Doğum izni 24 haftaya çıkarılabilir

Bakan Göktaş, doğum ve babalık izni uygulamalarına yönelik yeni bir düzenleme üzerinde çalışıldığını da duyurdu. Mevcut doğum izninin 16 haftadan 24 haftaya çıkarılmasının gündemde olduğunu belirten Göktaş,

“Bu konuda geçtiğimiz hafta grubumuzla istişare ettik. Meclis’in çalışma takvimine bağlı olarak, düzenlemenin 2026 yılının ilk başında hayata geçmesini ümit ediyoruz” dedi.