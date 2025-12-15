Doğa ve su kaynaklarının sürdürülebilirliği konusunda faaliyet gösteren Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu olarak, kamuoyunu turna balığı (Esox Lucius) av yasağı hakkında bilgilendirdi.

T.C Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan 6/2 Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen tebliğ doğrultusunda, Turna balığı (Esox lucius) avcılığı 15 Aralık 2025 – 31 Mart 2026 tarihleri arasında ülke genelinde yasak döneme girdi.

Turna balığı bu dönemde yumurtlama sürecine girdiğinden, avcılık faaliyetlerinin kısıtlanması popülasyonun sürdürülebilirliğini doğrudan etkilemekte. Ekosistemin korunması ve gelecekte daha sağlıklı balık stoklarına sahip olunması açısından bu yasak kritik önem taşımakta.

AMATÖR BALIKÇILARA ÇAĞRI

Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu (ASOF) Yönetim Kurulu Başkanı M. Serkan İnanç, yaptığı yazılı açıklama ile amatör balıkçıları uyardı. Yapılan açıklamada şöyle denildi: “Amatör balıkçılığın doğayla uyum içinde sürdürülebilmesi için tüm üyelerimizin ve amatör balıkçıların aşağıdaki hususlara riayet etmeleri önemle rica olunur:

Yasak dönem boyunca turna balığı avcılığı kesinlikle yapılmamalıdır.

Av sırasında turna balığının denk gelmesi halinde balık hemen suya geri salınmalıdır.

Bölgesel düzenlemeler ve ilgili müdürlüklerin duyuruları takip edilmelidir.

Yasadışı avcılık yapanlar görüldüğünde, İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri ve 112, 156, 174 no.lu ihbar hatlarına bildirilmelidir.

“DENETİMLER ARALIKSIZ SÜRMESİ TALEBİMİZDİR”

Yasağa aykırı faaliyetler halinde idari yaptırımlar uygulanacak olup denetimler İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri, jandarma ve kolluk birimleri tarafından yürütülecektir.

“GELECEĞİMİZİ KORUMAK HEPİMİZİN SORUMLULUĞUDUR”

ASOF - Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu olarak, sürdürülebilir balıkçılığı desteklemekte ve doğal yaşamın korunmasına yönelik tüm düzenlemeleri önemle takip etmekteyiz. Üyelerimizin ve tüm balıkçıların kurallara uyarak gelecek kuşaklara daha sağlıklı su kaynakları bırakacağına inanıyoruz.