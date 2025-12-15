Trabzonspor Kulübü, Beşiktaş tarafından yapılan ve kamuoyunda tartışma yaratan açıklamalara yazılı bir metinle yanıt verdi. Bordo-mavili kulüp, yapılan değerlendirmelerin gerçeği yansıtmadığını savunarak iddialara sert ifadelerle karşı çıktı.

“Kabul Edilemez” Vurgusu

Trabzonspor’dan yapılan açıklamada, Beşiktaş cephesinin söylemlerinin spor kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğu ifade edildi. Açıklamada, “Kulübümüzü hedef alan ve gerçek dışı ifadeler içeren bu açıklamaları kabul etmemiz mümkün değildir” denildi.

Fair-Play ve Spor Ahlakı Mesajı

Bordo-mavili kulüp, açıklamasında fair-play ve spor ahlakı vurgusu yaparak, saha dışı polemikler yerine futbolun konuşulması gerektiğini belirtti. Trabzonspor yönetimi, Türk futbolunun zarar görmemesi adına daha sağduyulu bir dil kullanılması çağrısında bulundu.

Gözler Beşiktaş’tan Gelecek Yanıtta

Trabzonspor’un sert yanıtının ardından spor kamuoyu, Beşiktaş cephesinden gelecek olası yeni açıklamalara çevrildi. İki kulüp arasındaki söz düellosunun nasıl devam edeceği merak konusu oldu.