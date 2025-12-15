Atlético Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, takımın golcü oyuncusu Alexander Sörloth hakkında yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Tecrübeli teknik adamın sosyal medya hesabından yayımladığı içerik, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Paylaşımda Sörloth’un maç içinden bir karesine yer veren Simeone’nin, oyuncusuna duyduğu memnuniyeti vurgulayan ifadeler kullandığı görüldü. Bu paylaşım, Norveçli futbolcunun son dönemdeki performansının teknik ekip tarafından da takdir edildiği şeklinde yorumlandı.

Taraftarlar, Simeone’nin bu hamlesini takım içindeki motivasyonun bir göstergesi olarak değerlendirirken, Sörloth’un önümüzdeki maçlarda daha fazla sorumluluk alabileceği yönünde görüşler dile getirildi. Simeone’nin paylaşımı, Atlético Madrid camiasında olumlu bir hava oluşturdu.