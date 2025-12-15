Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, daha önce yaptığı açıklamada Esenboğa Havalimanı Metro Projesi’nin 2026 yılında başlayacağını belirtmiş, hattın Kızılay’dan başlayarak Keçiören Kuyubaşı’ndan aktarma ile Esenboğa Havalimanı’na ulaşacağını ifade etmişti.

BAŞLANGIÇ NOKTASI YHT GAR’I

Ancak eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı, mevcut AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay’ın açıklamaları bu planlamadan farklı bir tablo ortaya koydu. Oktay, Kuyubaşı İstasyonu’ndan aktarma yapılması öngörülen hattın yeniden projelendirildiğini ve başlangıç noktasının YHT Gar olarak belirlendiğini duyurdu.

Oktay’ın verdiği bilgilere göre 36 kilometre uzunluğundaki yeni hat üzerinde; Hastane, Siteler, Kuyubaşı, Kuzey Ankara, Demirlibahçe, Pursaklar, Sarayköy, Fuar, Solfasol, YHT Gar, Esenboğa Havalimanı ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi olmak üzere toplam 12 istasyon yer alacak.

KIZILAY NEDEN DEVRE DIŞI BIRAKILDI

Bu açıklamayla birlikte, Ankara’nın en önemli ulaşım ve aktarma merkezlerinden biri olan Kızılay’ın projede neden yer almadığı sorusu gündeme geldi. Özellikle Esenboğa Havalimanı’na gidiş ve dönüşlerde yolcuların yoğun olarak kullandığı Kızılay’ın devre dışı bırakılması, kamuoyunda merak ve tartışma konusu olmaya devam ediyor.