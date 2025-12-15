Genç yaşta hayatını kaybeden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay için Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli’den yürek burkan bir veda geldi. Denizli, sosyal medya platformu X’te paylaştığı uzun mesajda, Durbay ile yıllara dayanan yol arkadaşlıklarının dostluğa ve kardeşliğe dönüştüğünü vurgularken, yoğun bakımda söylediği son sözleri de kamuoyuyla paylaştı.

Denizli, mesajında Durbay’ın yoğun bakımdayken söylediği son sözlerden birinin, “Çok acıklı bir hikaye yazdık dimi…”olduğunu belirterek, bu sözleri anne ve babasıyla birlikte sessizce dinlediklerini aktardı. Ayrı şehirlerde, aynı umutla bir araya geldiklerini vurgulayan Denizli, uzun yıllar omuz omuza verdikleri mücadeleyi anlattı.

Gülşah Durbay’ı “hayatında gördüğü en güçlü kadın” olarak tanımlayan Denizli, onun doğruluğundan ve dürüstlüğünden asla vazgeçmeyen, ezber bozan bir kişiliğe sahip olduğunu dile getirdi. Durbay’ın son ana kadar mücadeleden geri durmadığını ifade eden Denizli, bu vedanın da onun duruşuna yakışır şekilde olduğunu söyledi.

Paylaşımının devamında büyük bir boşluk hissettiğini belirten Denizli, birlikte kurdukları hayallerin artık Durbay’ın adı ve ışığıyla hayata geçirileceğini vurguladı. Denizli, mesajını “Seni çok özleyeceğim canım kardeşim. Seni çok seviyorum”sözleriyle tamamladı.