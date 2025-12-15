Olay, saat 21.00 sıralarında Fatih Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir parkta meydana geldi. Lise öğrencileri M.T. ile M.Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında M.T., bıçakla M.Y.'yi yaraladı. M.Y., vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle yere yığılırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. M.Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, M.T.’yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.(DHA)

Kaynak: DHA