Trabzonspor, Beşiktaş ile oynanan karşılaşmanın ardından yaşanan tartışmalara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Bordo-mavili kulübün Başkan Yardımcısı Taner Saral imzasıyla yayımlanan açıklamada, rakip takım yöneticilerinin maç sonu ifadelerine sert tepki gösterildi.

“Temiz bir zihniyet değildir”

Açıklamada, karşılaşmanın henüz başında Beşiktaş’ın 10 kişi kalması gerektiği savunularak, maç sonunda yapılan “mağduriyet” vurgularının gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. Saral, “Kaybedilen 2 puan üzerinden algı yaratmaya çalışan bu zihniyet temiz bir zihniyet değildir” ifadelerini kullandı.

“Haddini aşan paylaşımlar yapıldı”

Trabzonspor cephesi, rakip takım yöneticilerinin maç sonunda yaptıkları açıklama ve paylaşımlarla sınırlarını aştığını belirtti. Açıklamada, sahada 9 kişi tamamlaması gereken bir takımın mağduriyet iddiasıyla kamuoyunu yanıltmaya çalıştığı savunuldu.

“Mağdur olan taraf Trabzonspor”

Saral, Trabzon’da “yatarak kazanma” hayali kuranların gerçeği sahada gördüğünü dile getirerek, “Sahada mağdur edilen taraf Trabzonspor’dur. Buna rağmen mağdurmuş gibi rol kesenlerin karşısında dimdik dururuz” dedi.

“Herkes haddini bilsin”

Açıklamanın sonunda ise sert bir uyarıya yer verildi. Taner Saral, “Herkes haddini bilsin, haddini bildirmeyelim” ifadeleriyle mesajını net şekilde verdi.