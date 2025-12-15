İstanbul’da haftanın ilk iş günü, yağışlı havanın da etkisiyle trafik yoğunluğu yaşandı. Sabah saatlerinde işe ve okula gitmek için yola çıkan vatandaşlar, ana arterlerde ve bağlantı yollarında ilerlemekte güçlük çekti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) trafik yoğunluk haritasına göre, saat 08.00 itibarıyla kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 76 olarak ölçüldü. Özellikle Avrupa ve Anadolu yakasında bazı güzergâhlarda araç trafiğinin zaman zaman durma noktasına geldiği gözlendi.